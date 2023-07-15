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В 2022 году компания Samsung Electronics объявила о своей экологической стратегии, направленной на достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

В рамках этой стратегии Samsung расширяет использование переработанных материалов в пластиковых деталях своих продуктов. К 2030 г. компания намерена использовать 50% таких материалов, а к 2050-му довести этот показатель до 100%. Пульт дистанционного управления SolarCell Remote является примером приверженности Samsung к защите окружающей среды, и в связи с празднованием третьей годовщины его выпуска Samsung Newsroom рассказывает о том, как развивался этот экологически чистый продукт с момента его первого выпуска в 2021 году. Детали разъясняют Джонг Кеун Ли из H/W Platform Lab и Хьюн Джу Ким из Mecha Solution Lab. Устранение необходимости в одноразовых батареях

Компания Samsung Electronics разработала SolarCell Remote для борьбы с вредным воздействием на окружающую среду, связанного с выбрасыванием использованных батарей. Это первый в отрасли перезаряжаемый пульт дистанционного управления, оснащенный солнечной панелью (солнечным элементом), которая может заряжаться от солнечного света или искусственного освещения в помещении. Пульт также можно заряжать с помощью кабеля USB-C, т.е. у потребителей есть множество способов подзарядки. «Уровень выбросов углекислого газа при использовании пульта SolarCell Remote, начиная с производства и заканчивая утилизацией, составляет примерно одну треть от уровня выбросов при производстве одноразовых батареек», – говорит Джонг Кеун Ли (JongKeun Lee) из H/W Platform Lab.

«При отказе от использования одноразовых батареек не только сокращается потребление ресурсов, но и снижаются выбросы углекислого газа, в том числе за счет сокращения производства самих батарей». Еще одна примечательная особенность – их низкое энергопотребление. Пульт SolarCell Remote был разработан таким образом, чтобы функционировать примерно за счет 10% от мощности, потребляемой обычными пультами. «Компания Samsung добилась значительного прогресса, радикально устранив ненужные выходы и операции, что позволяет добиться значительной экономии энергии», – добавил Ли. SolarCell Remote перерабатывает более 55 тонн отходов

Двадцать четыре процента пластмассы, используемой в SolarCell Remote, получено из переработанных материалов. Это означает, что для ежегодного производства 10 млн пультов SolarCell Remote перерабатывается более 55 тонн отходов. Это соответствует снижению выбросов углекислого газа примерно на 18% по сравнению с производством из обычных материалов. Это было непросто. Требуется время и усилия для разработки и применения альтернативных материалов, изготовленных из переработанных отходов. «В связи с растущей озабоченностью проблемой отходов в океане мы тщательно изучили множество решений. В результате решили использовать переработанный пластик из выброшенных рыболовных сетей для изготовления 20% кронштейнов 2023 SolarCell Remote», – сказал Хен Джу Ким из Mecha Solution Lab. «В дальнейшем мы намерены расширять использование этих ресурсов и применять переработанный пластик более активно. В этом году мы начали использовать переработанный пластик из выброшенных рыболовных сетей. Хотя это дорогостоящий и сложный процесс, в итоге мы получаем материалы более высокого качества, которые способствуют выполнению нашей миссии по обеспечению повседневной устойчивости», – добавил Ким. «Процесс довольно длительный: от сортировки отходов до очистки, удаления токсичных веществ и улучшения свойств материалов». В знак признания экологичности дизайна этого продукта журнал Time Magazine выбрал пульт SolarCell Remote в качестве одного из «Лучших изобретений 2022 года».

Все телевизоры Samsung 2023 Lifestyle оснащены пультом SolarCell Remote. Цель Samsung – внедрить более экологичные продукты и процессы в более широкий спектр моделей в разных регионах и дать потребителям возможность вести более экологичный образ жизни. Samsung уменьшил размер пульта SolarCell Remote на 22% в его последней версии. Это означает, что он использует меньше пластика, повышая при этом удобство использования. «SolarCell Remote стал меньше по размеру и идеально подходит для рук потребителей, что делает его более удобным в использовании», – пояснил Ли. Стратегия экологической безопасности с оптимизированным подходом