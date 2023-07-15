Российский рубль падает в пропасть

На открытии торгов на Московской бирже 17 июля курс российского рубля к доллару и евро резко снизился.

Meduza передает, что евро на 09:30 мск торговался выше отметки в 102 рубля, прибавив более 70 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Такой биржевой курс евро предыдущий раз был 8 июля.

Курс доллара к рублю также вырос. На 09:30 мск доллар США на Московской бирже стоил 90,77 рубля (+71 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов).

Сообщения про Крымский мост, который второй раз с начала войны подвергся атаке, могли спровоцировать покупку валюты, сказал Reuters дилер крупного российского банка. На рынок также давит дешевеющая нефть, указал дилер: цена Brent ушла ниже $80 за баррель.