Икрам Нур, автор haqqin.az 12:21

С воскресенья, 16 июля, в Иране начали действовать пешие и автомобильные патрули полиции, которые будут следить за соблюдением хиджаба. На чаяния иранцев о том, что «полиция нравов» прекратит свое существование, руководство Ирана ответило в типично еврейском стиле: «Не дождетесь! Полиция нравов жила, живет и будет жить». После чего вменило в обязанность полицейским патрулям наблюдать за «соблюдением норм ношения хиджаба». Официальная точка в противостоянии народа и властей поставлена, на массовый общественный протест муллократия наплевала. И теперь все будет по-старому, как это и было до убийства Махсы Амини, погибшей в отделении полиции нравов после задержания «за неподобающий вид» в сентябре прошлого года.

Вспыхнувших после этого протестов власти поначалу испугались, полиция нравов с иранских улиц пропала, а в качестве меры для контроля за соблюдением хиджаба использовались камеры наблюдения и сообщения бдительных граждан, на основании которых временно закрывались рестораны, магазины и торговые центры. Но, по всей видимости, отлегло, власти решили, что опасность миновала, а полиция нравов «почистила перышки» и вновь появилась на улицах. Правда, иранские блюстители морали поспешили успокоить общественность, пообещав, что женщин без хиджаба или носящих хиджаб ненадлежащим образом теперь сразу бить не будут, а будут на первый раз просто предупреждать. А если не подействует – тогда кто же им злобный доктор – они сами виноваты и будут привлекаться к судебной ответственности. Что примечательно, возрождение полиции нравов, ненавидимой практически во всех слоях общества, за исключением самых упертых консерваторов, иранские власти оправдали «требованиями народа»: «Эти меры [выход полиции нравов на улицы иранских городов] принимаются по многочисленным запросам людей, требованиям различных социальных групп и институтов, с полного одобрения президента страны и главы судебной власти». И вообще, эти меры «должны способствовать социальной сплоченности и безопасности общества».