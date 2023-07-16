Новые грабли Хаменеи актуальный комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

С воскресенья, 16 июля, в Иране начали действовать пешие и автомобильные патрули полиции, которые будут следить за соблюдением хиджаба.

На чаяния иранцев о том, что «полиция нравов» прекратит свое существование, руководство Ирана ответило в типично еврейском стиле: «Не дождетесь! Полиция нравов жила, живет и будет жить». После чего вменило в обязанность полицейским патрулям наблюдать за «соблюдением норм ношения хиджаба».

Официальная точка в противостоянии народа и властей поставлена, на массовый общественный протест муллократия наплевала. И теперь все будет по-старому, как это и было до убийства Махсы Амини, погибшей в отделении полиции нравов после задержания «за неподобающий вид» в сентябре прошлого года.

Со вчерашнего дня Иран возобновил патрулирование полиции нравов

Вспыхнувших после этого протестов власти поначалу испугались, полиция нравов с иранских улиц пропала, а в качестве меры для контроля за соблюдением хиджаба использовались камеры наблюдения и сообщения бдительных граждан, на основании которых временно закрывались рестораны, магазины и торговые центры.

Но, по всей видимости, отлегло, власти решили, что опасность миновала, а полиция нравов «почистила перышки» и вновь появилась на улицах. Правда, иранские блюстители морали поспешили успокоить общественность, пообещав, что женщин без хиджаба или носящих хиджаб ненадлежащим образом теперь сразу бить не будут, а будут на первый раз просто предупреждать. А если не подействует – тогда кто же им злобный доктор – они сами виноваты и будут привлекаться к судебной ответственности.

Что примечательно, возрождение полиции нравов, ненавидимой практически во всех слоях общества, за исключением самых упертых консерваторов, иранские власти оправдали «требованиями народа»: «Эти меры [выход полиции нравов на улицы иранских городов] принимаются по многочисленным запросам людей, требованиям различных социальных групп и институтов, с полного одобрения президента страны и главы судебной власти». И вообще, эти меры «должны способствовать социальной сплоченности и безопасности общества».

Доживем до новых протестов...

Кстати, согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит помимо денежных штрафов лишение свободы на срок от 10 дней до двух месяцев. К ним также могут быть применены дополнительные меры административного характера, в частности, увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и конфискация имущества.

Более серьезное наказание распространяется на тех, кто убеждает и поощряет других лиц к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до 10 лет. И в настоящее время обсуждается законопроект, ужесточающий эти статьи уголовного кодекса.

После массовых протестов в руководстве Ирана шли жаркие дискуссии о том, какую политику в отношении хиджаба выбрать. Были те, кто считал, что необходимо отказаться от репрессий и изменить подходы. Но победили те, кто выступал за ужесточение принудительных мер. Не задумываясь, к чему это приведет завтра.

Сторонники жесткой линии в отношении хиджаба идут на принцип, не задумываясь о последствиях. И не понимая того, что в условиях социально-экономического кризиса эта тема становится взрывоопасной. Но для них не стоит вопрос «стоит или не стоит увеличивать риски?» Для них куда важнее другое – продемонстрировать свою способность проводить самые непопулярные решения.

С инфляцией и ростом цен они справиться не могут, актуальные внешнеполитические вызовы попросту не осознают, и потому борьбу за будущее исламской республики перенесли в плоскость борьбы за хиджаб, как символ нерушимости своей власти. Дескать, «есть хиджаб – есть исламская республика, нет хиджаба – сами понимаете».

И тем самым ставят перед собой новые грабли, на которые обязательно наступят, поскольку такое понятие, как «эксцесс исполнителя» - когда почистившая перышки и воспрянувшая духом полиция нравов замордует до смерти очередную страдалицу, – они в своих расчетах совершенно не учитывают. А потом опять будут всему миру жаловаться на то, что новые «внезапно вспыхнувшие» массовые протесты инспирированы извне «враждебными режиму силами».