Новые грабли Хаменеи актуальный комментарий
С воскресенья, 16 июля, в Иране начали действовать пешие и автомобильные патрули полиции, которые будут следить за соблюдением хиджаба.
На чаяния иранцев о том, что «полиция нравов» прекратит свое существование, руководство Ирана ответило в типично еврейском стиле: «Не дождетесь! Полиция нравов жила, живет и будет жить». После чего вменило в обязанность полицейским патрулям наблюдать за «соблюдением норм ношения хиджаба».
Официальная точка в противостоянии народа и властей поставлена, на массовый общественный протест муллократия наплевала. И теперь все будет по-старому, как это и было до убийства Махсы Амини, погибшей в отделении полиции нравов после задержания «за неподобающий вид» в сентябре прошлого года.
Вспыхнувших после этого протестов власти поначалу испугались, полиция нравов с иранских улиц пропала, а в качестве меры для контроля за соблюдением хиджаба использовались камеры наблюдения и сообщения бдительных граждан, на основании которых временно закрывались рестораны, магазины и торговые центры.
Но, по всей видимости, отлегло, власти решили, что опасность миновала, а полиция нравов «почистила перышки» и вновь появилась на улицах. Правда, иранские блюстители морали поспешили успокоить общественность, пообещав, что женщин без хиджаба или носящих хиджаб ненадлежащим образом теперь сразу бить не будут, а будут на первый раз просто предупреждать. А если не подействует – тогда кто же им злобный доктор – они сами виноваты и будут привлекаться к судебной ответственности.
Что примечательно, возрождение полиции нравов, ненавидимой практически во всех слоях общества, за исключением самых упертых консерваторов, иранские власти оправдали «требованиями народа»: «Эти меры [выход полиции нравов на улицы иранских городов] принимаются по многочисленным запросам людей, требованиям различных социальных групп и институтов, с полного одобрения президента страны и главы судебной власти». И вообще, эти меры «должны способствовать социальной сплоченности и безопасности общества».
Кстати, согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит помимо денежных штрафов лишение свободы на срок от 10 дней до двух месяцев. К ним также могут быть применены дополнительные меры административного характера, в частности, увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и конфискация имущества.
Более серьезное наказание распространяется на тех, кто убеждает и поощряет других лиц к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до 10 лет. И в настоящее время обсуждается законопроект, ужесточающий эти статьи уголовного кодекса.
После массовых протестов в руководстве Ирана шли жаркие дискуссии о том, какую политику в отношении хиджаба выбрать. Были те, кто считал, что необходимо отказаться от репрессий и изменить подходы. Но победили те, кто выступал за ужесточение принудительных мер. Не задумываясь, к чему это приведет завтра.
Сторонники жесткой линии в отношении хиджаба идут на принцип, не задумываясь о последствиях. И не понимая того, что в условиях социально-экономического кризиса эта тема становится взрывоопасной. Но для них не стоит вопрос «стоит или не стоит увеличивать риски?» Для них куда важнее другое – продемонстрировать свою способность проводить самые непопулярные решения.
С инфляцией и ростом цен они справиться не могут, актуальные внешнеполитические вызовы попросту не осознают, и потому борьбу за будущее исламской республики перенесли в плоскость борьбы за хиджаб, как символ нерушимости своей власти. Дескать, «есть хиджаб – есть исламская республика, нет хиджаба – сами понимаете».
И тем самым ставят перед собой новые грабли, на которые обязательно наступят, поскольку такое понятие, как «эксцесс исполнителя» - когда почистившая перышки и воспрянувшая духом полиция нравов замордует до смерти очередную страдалицу, – они в своих расчетах совершенно не учитывают. А потом опять будут всему миру жаловаться на то, что новые «внезапно вспыхнувшие» массовые протесты инспирированы извне «враждебными режиму силами».