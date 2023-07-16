Миссия Pfizer проводит переговоры в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями Pfizer во главе с руководителем филиала компании по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в самые тяжелые дни пандемии коронавируса в Азербайджане применялись вакцины 4 известных компаний. Вакцина производства Pfizer-BioNTech была одной из них.

Министр подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину Pfizer-BioNTech в реестр лекарственных средств, разрешенных для экстренного применения. Теймур Мусаев также отметил, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане и других вакцин, важных для здоровья населения страны.