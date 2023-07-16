Миссия Pfizer проводит переговоры в Минздраве
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями Pfizer во главе с руководителем филиала компании по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в самые тяжелые дни пандемии коронавируса в Азербайджане применялись вакцины 4 известных компаний. Вакцина производства Pfizer-BioNTech была одной из них.
Министр подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину Pfizer-BioNTech в реестр лекарственных средств, разрешенных для экстренного применения. Теймур Мусаев также отметил, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане и других вакцин, важных для здоровья населения страны.
В свою очередь, руководитель филиала компании Pfizer по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрий Козенков подчеркнул, что с начала пандемии Азербайджан является одной из немногих стран, выбравших свой путь в борьбе с пандемией COVID-19. Правительство Азербайджана подготовило и реализовало своевременные и успешные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, восполнению нанесенного ею ущерба экономике и социальному положению населения.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества Pfizer и Минздрава, обсуждены научно-медицинские аспекты.