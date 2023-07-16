Награждены победители олимпиады, которая проходила при поддержке Kapital Bank
Как сообщалось ранее, Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с Министерством науки и образования. Олимпиада проводилась по 8 предметам: азербайджанский язык и литература, математика, физика, химия, биология, информатика, география и история.
14 июля 2023 года состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад. В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, лидер Центра маркетинговой экспертизы Kapital Bank Гюнель Мавлиярова и другие официальные гости.
На церемонии награждения 9 золотых медалистов, показавших наивысшие результаты на республиканских предметных олимпиадах, были удостоены звания «Первый из первых», всем победителям олимпиад вручили дипломы и награды. Всего на олимпиадах было завоевано 498 медалей, из них 84 золотых, 166 серебряных и 248 бронзовых. Победителями стали школьники из 209 общеобразовательных учреждений страны.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 116 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.