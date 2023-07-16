Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:38

В минувшее воскресенье, 16 июля, власти Ирака заявили об обнаружении в стране первой лаборатории по производству каптагона. Успех бизнеса, особенно если товар пользуется бешеным спросом, в его непрерывном расширении, открытии новых производств и увеличении количества произведенной продукции. Именно этой логикой руководствуются сирийские производители каптагона, продвигая создание лабораторий теперь и в Ираке. Когда в ноябре 2022 года иракские силы безопасности объявили об аресте специалиста по производству каптагона, прошедшего обучение «в одной из соседних стран», они не придали этому особого значения. Максимум, что тогда подумали – «вот те раз», поскольку Ирак всегда был транзитным маршрутом для этого наркотика и ничто вреда не предвещало.

«А вот те два», решили в Дамаске, и с помощью иранских прокси организовали переброску в иракскую провинцию/мухафазу Мутана, что расположена вблизи границы с Саудовской Аравией, целую лабораторию по производству каптагона со всем необходимым оборудованием. Полиции удалось ее обнаружить, но только потому, что иракские каптагонавары попросту недооценили необходимость мер конспирации. В Сирии, где они обучались, их коллеги действуют не просто в открытую, а по заказу спецслужб и военных, поскольку там каптагон – это эксклюзивный бизнес клана Асадов. В Ливане, который сейчас уверенно выходит на второе место после Сирии по производству этого наркотика, ситуация примерно схожая – там производство организуется боевиками проиранского движения «Хезболла». То есть тоже особой осторожности и конспиративности не требует. Ирак, как не сильны были бы там иранские позиции сегодня, все же несколько другое дело, и полиция там все еще считает, что производству каптагона в стране не место.

Правда, сколько продлится такая нетерпимость иракских сил безопасности – неизвестно. Каптагон в силу своей прибыльности - хуже ржи, и легко разъедает даже самые стойкие силовые структуры. В Ираке, где коррупцией пропитано все сверху донизу, не то что в политике - даже за должности в полиции и армии заставляют платить, в том числе и офицеров, желающих повышения в звании, каптагоновая мафия быстро найдет путь к сердцам и кошелькам командования иракских силовых структур. Вчера же, 16 июля, иракский премьер Мухаммед Шиа аль-Судани начал официальный визит в Сирию, первый за двенадцать лет с начала гражданской войны в этой стране. Официальная повестка достаточно стандартная – укрепление экономических связей и прочее, что говорится в подобных случаях. Но Фархад Алаалдин, советник иракского премьер-министра по иностранным делам, обмолвился о том, что главная причина визита – обсуждение вопросов, связанных с потоком каптагона в Ирак.