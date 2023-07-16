Туристы из каких стран предпочитают Азербайджан

По данным Государственной пограничной службы, в январе - июне 2023 года Азербайджан посетили 918,8 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 181 страны мира, что на 43,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, 32,9% туристов прибыли в Азербайджан из России, 19,2% - из Турции, 7,7% - из Ирана, 5,2% - из Индии, 4,9% - из Грузии, 2,4% - из Саудовской Аравии, по 2,3% - из Пакистана и Казахстана, 2,1% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% - из Узбекистана, по 1,5% - из Украины и Беларуси, 1,3% - из Кувейта, по 1,2% - из Великобритании и Туркменистана, 12,5% - из других стран.

72,2% приехавших в Азербайджан туристов составили мужчины, 27,8% - женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, по сравнению с январем - июнем 2022 года увеличилось на 16,3% и составило 791,7 тыс. человек.