Медведев призвал уничтожить руководство Украины и их родственников

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на удар украинской армии по Крымскому мосту.

"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы.

Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - написал Медведев.