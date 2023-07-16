Беженцы в Турции: МВД назвало их число

Миграционный департамент выступил с заявлением в связи с распространяемой в соцсетях информацией о том, что число беженцев в Турции достигает 17 млн.

Почти 5 млн беженцев насчитывается, по последним данным, в Турции. Об этом сообщил департамент по вопросам миграции МВД страны, отметив, что официальная информация на этот счет еженедельно обновляется на его сайте.

«В целом по нашей стране насчитывается 4 893 752 беженца. Их численность на регулярной основе еженедельно публикуется на сайте департамента. Безосновательные комментарии, публикуемые в соцсетях и распространяемые на этот счет цифры не отражают действительности», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что в Турции «с целью уменьшения плотности населения» для получения иностранцами вида на жительство закрыты 1 169 районов, где их численность превышает 20% по отношению к турецким гражданам. Из них 54 квартала находятся в Стамбуле.

Согласно сведениям властей Турции, по состоянию на 2022 год в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, из которых почти 1,3 млн проживали в Стамбуле, составляя около 8% его населения. Из их общего числа свыше 500 тыс. являются гражданами Сирии. Новый глава МВД Турции Али Ерликая после вступления в должность пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев.