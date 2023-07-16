«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки, - сказала Захарова. - В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции».

Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», - сказал Песков.