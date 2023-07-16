Кремль отреагировал на взрывы на Крымском мосту: Путин собирает совещание

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. В настоящий момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион», - сказал он журналистам.

Песков добавил, что «после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклада по ВКС. Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел».