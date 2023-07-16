Сенсационное заявление депутата Эркина Гадирли: «В Азербайджане упразднят глав исполнительной власти». Что еще будет?

Он отметил, что в июне Милли Меджлис утвердил ряд изменений в государственный бюджет. «Среди изменений - увеличение расходов на выборы почти на 50% до конца 2023 года. Это огромный рост, и он дает убедительные основания полагать, что референдум состоится именно в этом году. Просто так столько денег не тратят», - подчеркнул депутат.

По его словам, референдум будет посвящен конституционной реформе. Так, референдумом будет ликвидирован институт глав исполнительной власти: «Этот институт был создан Аязом Муталибовым, который стал президентом еще в 1991 году. То есть он возник еще до нынешней Конституции и с тех пор не изменился. Это очень старая и неэффективная система. Муталибов установил его на месте районных и городских народных депутатов и их исполкомов времен СССР. Фактически же главы местных исполнительных органов заняли место бывших районных и городских первых секретарей Коммунистической партии. Короче говоря, с этой системой дальше идти не получится. Нужно ее отменить».

Гадирли также анонсировал значительные изменения в избирательной системе – восстановление пропорциональных выборов.

«В 1995-2002 годах у нас были пропорциональные выборы. Из 125 депутатов Милли Меджлиса 25 избирались пропорционально. Система была отменена на референдуме в 2002 году. Сейчас идет разговор о том, что она будет возвращена», - добавил парламентарий.

По словам депутата, не исключено, что парламент может стать двухпалатным: «В стране с сильной президентской властью однопалатного парламента недостаточно, заранее известно, что он будет слабым. А это сопряжено с политическими рисками. В двухпалатных парламентах верхняя палата действует как буфер (перегородка) между сильной нижней палатой, избранной народом, и президентом, выбранным народом».

Эркин Гадирли также отметил, что согласно действующей Конституции, Кабинет Министров не имеет каких-либо конкретных полномочий: «Как сказано в Конституции, Кабинет Министров является высшим исполнительным органом при президенте. То есть все полномочия Кабмина, по сути, принадлежат президенту. Это означает, что конституционный статус Кабинета Министров очень слаб, поэтому он не может действовать в роли правительства. Если власти намерены сохранить Кабмин, его необходимо отделить от президента и подчинить парламенту. В противном случае следует упразднить Кабмин по примеру США».