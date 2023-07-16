В Кремле заявили, что все соответствующие службы и ведомства РФ готовы к новым возможным атакам Украины, передает Интерфакс.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Разумеется, все соответствующие службы, ведомства, все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима».

Представитель Кремля отметил, что «мы все будем работать и сохранять собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий».