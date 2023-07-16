Омбудсмен Сабина Алиева на страже экологической безопасности Азербайджана

"Армения, в течение 30 лет удерживавшая под оккупацией территории Азербайджана, признанные международным правом, наряду с совершением преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, продолжает наносить серьезный ущерб экологической безопасности региона.

Ущерб, нанесенный Армении плодородным почвам, водным бассейнам, атмосфере, лесному фонду, флоре и фауне, минеральным ресурсам и источникам энергии, привел к нарушению экологического баланса не только в нашей стране, но и в регионе в целом. Все это еще раз доказывает, что Армения совершает экологические преступления, не выполняет взятые на себя обязательства международными конвенциями по экологии и окружающей среде, к которым она присоединилась.

Однако мы глубоко сожалеем о том, что международные организации и международные неправительственные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, демонстрируют молчание по поводу проблемы, являющейся источником глобальной угрозы, созданной Арменией.

Одной из новых инициатив Армении, которая может создать региональные экологические проблемы, является желание построить крупный металлургический завод стоимостью 70 миллионов долларов с годовой производственной мощностью 180000 тонн на площади 16500 квадратных метров в пограничном с Азербайджаном регионе и очень близко к границе с Турцией - в селе Араздяян. Строительство такого завода в этом районе и сброс отходов в реку Араз, вторую по величине реку Южного Кавказа, может привести к загрязнению не только этой реки, но и Арпачая. Токсичный газ, выбрасываемый в воздух в результате деятельности строящегося завода, окажет серьезное влияние на фауну и флору. Также, если металлургический завод начнет работать, это приведет к нарушению экосистемы, загрязнению воздуха токсичными отходами. Тем самым Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности, положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Espo). Согласно положениям настоящей Конвенции, участником которой является и Армения, в случае негативного экологического воздействия крупной хозяйственной деятельности, которую государства-участники планируют организовать на своей территории, на территории других стран, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этих стран, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, следует особо отметить, что, несмотря на истечение срока эксплуатации, действующая в Армении атомная электростанция (АЭС) "Мецамор" представляет реальную угрозу не только для Азербайджана и самой Армении, но и для Южного Кавказа в целом.

Приглашаем международные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, международные неправительственные организации, институты гражданского общества предпринять совместные решительные шаги для решения глобальных и региональных экологических проблем, возникших в результате экологических преступлений, совершенных Арменией, выполнения обязательств, вытекающих из существующих международных документов в области охраны окружающей среды и предотвращения повторения подобных действий в будущем".