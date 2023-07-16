Россия не собирается разрывать отношения с США и Британией

В Кремле не считают, что нужно полностью разорвать дипотношения с Вашингтоном и Лондоном после новой атаки на Крымский мост и с учетом поставок вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас никаких иллюзий нет. Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли…» - цитирует Интерфакс Пескова.

Он отметил, что даже «в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения. Об этом сейчас не может быть речи, но каналы для диалога все равно нужны».