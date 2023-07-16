Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду

Во вторник, 18 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем - 25-29° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливневые дожди, возможен град, а в высокогорных районах ночью выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Днем восточный ветер местами периодически усилится. Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.