У политика Ильгара Мамедова всего 463 сторонника

Министерство юстиции не приняло 5 тысяч документов для регистрации, поданных партией REAL. Об этом сообщил председатель партии Ильгар Мамедов.

В официальном ответе, направленном Минюстом в штаб партии, указано, что ведомство связалось с каждым человеком в списке. Лишь 986 из них изъявили желание вступить в нее. Еще 1058 человек указали в качестве контактного номера номер офиса партии, что в министерстве сочли неприемлемым. Сведения о 2527 гражданах из списка (имя, фамилия, дата рождения) отсутствовали в Госреестре населения. Имена 68 граждан были продублированы, 16 скончались.

Таким образом, за вычетом «мертвых душ» лишь 463 человека изъявили желание вступить в партию. По закону в течение следующих 30 дней REAL должна либо исправить данные о более чем 4500 членах списка, либо собрать столько же новых членов, либо распустить партию.