Разведка Британии заявила о проблемах в армии России

Россия начинает испытывать все большую нехватку средств контрбатарейной борьбы, что создает проблемы на поле боя. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 17 июля.

Разведка отмечает, что в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк-М1 вблизи района ответственности 58-й общевойсковой армии. Ее командующий генерал-майор Иван Попов после увольнения жаловался, что нехватка средств контрбатарейной борьбы была одной из его главных жалоб.