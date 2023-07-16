Рзаев, Алескеров и Алимамедов заделались хакерами и шантажировали крупную компанию

Задержаны члены группировки, которые с помощью кибератаки похитили секретные данные одной из крупных компаний в сфере пищевой промышленности в Азербайджане и пытались путем шантажа выманить у нее 60 тыс. манатов.

Как сообщается, о попытке шантажа узнали в полиции. Были задержаны некие Мурад Рзаев, Ибрагим Алескеров и Эльвин Алимамедов. Задержаны злоумышленники были во время передачи им требуемой суммы.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.