В минувшее воскресенье на малом поле Бакинского олимпийского стадиона прошли матчи за третье и первое места в рамках турнира, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

16 июля завершился длившийся два месяца «Кубок Гейдара Алиева» по футболу, который проводила компания Aqro-Vest DC среди своих сотрудников.

Сначала в борьбе за третье место свои силы испытали команды Caffino и «Славянское». Прошедший в обстановке напряженной борьбы матч завершился победой команды «Славянское» со счетом 7:1.

Во время перерыва перед болельщиками выступил танцевальный коллектив Nero, а среди сотрудников компании разыграли выигрышную лотерею, победителям вручили ценные подарки.

Финальную игру начали сыновья шехидов Эртугрул Кямран оглу и Рамал Эльджан оглу, которые нанесли первый удар по мячу. С нетерпением ожидавшие этой игры болельщики с большим интересом и волнением наблюдали за напряженной борьбой двух сильных команд – «Лукас» и «Аплюс».