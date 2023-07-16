Названы победители «Кубка Гейдара Алиева» по футболу компании Aqro-Vest DC фото
16 июля завершился длившийся два месяца «Кубок Гейдара Алиева» по футболу, который проводила компания Aqro-Vest DC среди своих сотрудников.
В минувшее воскресенье на малом поле Бакинского олимпийского стадиона прошли матчи за третье и первое места в рамках турнира, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Сначала в борьбе за третье место свои силы испытали команды Caffino и «Славянское». Прошедший в обстановке напряженной борьбы матч завершился победой команды «Славянское» со счетом 7:1.
Во время перерыва перед болельщиками выступил танцевальный коллектив Nero, а среди сотрудников компании разыграли выигрышную лотерею, победителям вручили ценные подарки.
Финальную игру начали сыновья шехидов Эртугрул Кямран оглу и Рамал Эльджан оглу, которые нанесли первый удар по мячу. С нетерпением ожидавшие этой игры болельщики с большим интересом и волнением наблюдали за напряженной борьбой двух сильных команд – «Лукас» и «Аплюс».
Открывшей счет в игре команде «Аплюс» удалось сохранить преимущество над соперником до самого конца. В ходе матча у ворот обеих команд неоднократно возникали голевые моменты. Напряженный матч завершился победой «Аплюс» со счетом 4:1. «Лукас» занял второе, «Славянское» — третье места.
После игр состоялась церемония награждения команд - победителя и призеров. Компания Aqro-Vest DC вручила им денежные призы.
Также кубки были вручены лучшему вратарю и лучшему бомбардиру турнира.
Таким образом, обладателем «Кубка Гейдара Алиева» в этом году стала команда «Аплюс».