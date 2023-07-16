Суперприз - электромобиль Volkswagen ID.4 нашел своего первого владельца. Так, жительница Габалинского района Гюляра Джалалова выиграла электромобиль, бросив шеш-гоша в финале позапрошлой недели. Всего в рамках акции было выиграно 250 843 маната.

Всеми любимая кампания «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt продолжает радовать покупателей. Уже тысячи покупателей сети Kontakt приняли участие в акции и вернули до 100% стоимости купленных ими товаров.

В прошлую субботу в финал недели вышли еще 6 человек. Финалисты в последний раз бросили кости за Volkswagen ID.4. У них не получилось бросить «шеш-гоша» (6/6), хотя двое финалистов были близки к выигрышу электромобиля с комбинациями 5/1, а другие - 6/4, 3/2, 5/5 и 4/3. Однако в качестве приза они получили 100% стоимости купленного товара.

Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, зайдите в любой из магазинов Kontakt до окончания акции и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине:

- Верните до 100% стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»;

- И, самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша».

Иногда достаточно бросить игральные кости, чтобы удача вам улыбнулась. Впервые в Азербайджане у вас есть шанс получить в качестве приза электромобиль.

Подробную информацию об акции можно получить здесь.