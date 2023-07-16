Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 4,2% после заявления РФ о том, что действие зерновой сделки прекращено. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас цены немного откатились и рост составляет около 3,3%.

«Этот шаг ставит под угрозу ключевой торговый маршрут из Украины, одного из крупнейших в мире поставщиков зерна и растительного масла, как раз в тот момент, когда начинается сбор следующего урожая», - пишет агентство.