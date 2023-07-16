Бразилия озвучивает российские нарративы

Бразилия выступает против введения санкций против России без мандата Совбеза ООН, а также сохраняет позицию о неприемлемости поставок оружия обеим сторонам войны в Украине. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра.

«Мы традиционно выступаем против односторонних санкций, и признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики... Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — сказал Виейра.