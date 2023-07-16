Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

По словам Эрдогана, зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Турецкий лидер надеется, что Путин хочет продолжения соглашения.

«В рамках инициативы было поставлено более 33 млн тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах», - сказал Эрдоган, выступая перед отъездом в Саудовскую Аравию.

Срок зерновой сделки истекал 17 июля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в этот день заявил, что соглашения «фактически прекратили свое действие сегодня».

Стоит отметить, что СМИ неверно перевели слова турецкого лидера. Эрдоган якобы заявил, что зерновая сделка «ушла в историю».