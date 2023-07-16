Перед чемпионатом Европы Азербайджан обыграл Бахрейн и Кувейт

Юношеская (U-16) сборная Азербайджана по баскетболу перед выступлением на чемпионате Европы провела ряд контрольных матчей на сборах в Турции.

Подопечные Тахира Бахшиева обыграли сверстников из Бахрейна (70:62) и Кувейта (69:49).

Сборная Азербайджана U-16 сыграет в дивизионе «С» чемпионата Европы, игры которого пройдут в Приштине (Косово).

Наша команда в одной группе с Албанией, Кипром, Арменией и Сан-Марино. Турнир начнется 19 июля. В этот день азербайджанские баскетболисты встретятся с киприотами. Далее будут игры с Арменией (21 июля), Албанией (23 июля) и Сан-Марино (24 июля).

По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал.

А уже завтра в Андорре стартует чемпионат Европы в дивизионе «С» среди девушек (U-16). Сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Андоррой, Молдовой и Албанией. 18 июля команда, руководимая турецким специалистом Эвреном Алкая, померится силами с Андоррой. 19 июля будет матч с Молдовой, 20-го – с Албанией.

Чтобы пробиться в полуфинал, нужно занять в группе одно из первых двух мест.