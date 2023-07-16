Собака атаковала маленького Миргафарова
8 июля этого года Тунара Миргафарова (2016 г.р.) в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу Сумгаитского медицинского центра. По словам членов семьи, мальчика покусала собака.
Тунару, получившему травмы головы, рук и спины, была оказана первая медицинская помощь, затем его прооперировали.
В то же время ребенку сделали прививку против бешенства и антирабическую вакцину. В настоящее время лечение Миргафарова продолжается в соответствующем отделении медицинского учреждения, его состояние стабильно.