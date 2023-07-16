Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:49

Саммит НАТО принял риторически обнадеживающее заявление, многократно повторив, что Украина обязательно, неизбежно, всенепременно и однозначно станет членом НАТО. Вот только по поводу допустимых, возможных, вероятных, предполагаемых и подразумеваемых сроков принятия Украины в состав Североатлантического альянса ничего конкретно сказано не было. «Как только, так сразу!» - заверяли украинцев в Вильнюсе. То есть примут, конечно, но только после того, как закончится война, и Украина будет готова к членству в альянсе.

НАТО захлопнула дверь перед носом Украины При этом ни один представитель блока НАТО не объяснил, что имеется в виду под выражением «готовность», поскольку ее общие критерии отсутствуют начисто. К примеру, и Чехия, и Албания являются членами Североатлантического альянса, но при этом никому и в голову не придет сравнивать две эти страны. Руководство НАТО уже не в первый раз прибегает к приемам так называемого «риторического оптимизма». Еще в 2008 году альянс обещал принять в свои ряды Грузию, причем с той же обтекаемой оговоркой – как только, так сразу! Беда лишь в том, что прошло уже пятнадцать лет, а долгожданное «как только» так и не настало. Так что о «сразу» остается лишь мечтать. В то же время действия руководства НАТО настолько понятны, что язык не поворачивается упрекать его за недостаточную ясность. В случае с украинцами Брюссель, по сути, открытым текстом признался, что не может предоставить им членство в альянсе, поскольку Киев находится в состоянии войны с Россией!» «Ладно, - отвечают украинцы. – А после войны?» «А после войны, - разводит руками коллективное руководство НАТО, - тоже, наверное, не сможем. Во-первых, кто знает, в чью пользу и на каких условиях она закончится, а, во-вторых, где гарантии, что, закончившись, она через несколько месяцев не возобновится? И вообще, дорогие украинские друзья, не для того блок НАТО собрал в Вильнюсе столько стран, чтобы обсуждать планы военных действий! Наоборот, наша коллективная цель - избежать какой-либо войны».

Сказать то же самое, но уже в прямой и недвусмысленной форме, наверное, было бы честнее, да и достойнее. Но в том-то и проблема, что входящие в НАТО европейцы и американцы не могут публично признать, что захлопнули свою дверь перед носом одной из крупнейших стран Европы исключительно под давлением России. Ну, не может самый могущественный в мире военный альянс открытым текстом подтвердить, что ограничивает свое легитимное право выбирать союзников в угоду одной конкретной стране, пусть даже имеющей в арсеналах 6 000 ядерных боеголовок. А как же Германия? Вместо этого украинцев буквально опутали флером многозначительных, полупрозрачных намеков, которые даже самые отчаянные оптимисты в Украине уже не хотят ни слышать, ни понимать, и от которых давно нет никакой пользы. Необходимо снять все оговорки с очевидного и общеизвестного факта, который тем не менее никто не хочет признавать: НАТО и Евросоюз не принимают в свой состав страны с «неопределенными территориями», не говоря уже о наличии вооруженных или даже «замороженных» конфликтов. Тем, кто приводит в таких случаях пример ФРГ, напомню, что к моменту принятия Западной Германии в НАТО она с точки зрения международного права была отдельным государством. Параллельно существовала социалистическая ГДР, также признанная всем миром, и никаких конфликтов между двумя этими государствами не было.

Территории между ФРГ и ГДР были разделены естественным путем, без каких-либо разногласий. В результате советская зона оккупации стала со временем Германской Демократической Республикой, а американо-англо-французская зона – Федеративной Республикой Германия. По тому же принципу Берлин разделили на Западный и Восточный. Да, ФРГ и ГДР были враждебными по отношению другу к другу странами, которые представляли собой два противоборствующих лагеря и вели жесткую идеологическую войну вплоть до достижения полной победы. И тем не менее между ГДР и ФРГ не было «горячей» войны за территории. Блок НАТО для того и был создан в 1949 году, чтобы защитить западные страны от советской экспансии. А потому принятие ФРГ в Североатлантический блок было разумным и логичным решением, полностью вписывавшимся в геополитический контекст послевоенного периода. Идеальное для Кремля решение В нынешнем же формате, что бы там ни говорили в Брюсселе, для Украины двери в НАТО и ЕС закрыты наглухо. К тому же саммит в Вильнюсе принял идеальное для Кремля решение – Украина может быть принята в альянс только после окончания войны. А это значит, что Россия, дабы руки НАТО оставались связанными, сделает все, чтобы эта война в той или иной форме никогда не закончилась. На днях известный всем Алексей Арестович предложил обменять 20 процентов суверенной территории Украины на ее вступление в НАТО и ЕС. Грубо говоря, он предложил оставить русским территорию Восточной Украины, чтобы у Запада не было причин не принимать Украину в альянс.

Логика Арестовича понятна: если на нынешней стадии контрнаступления Украина не сможет освободить оккупированные территории, то тогда де-факто они будут для нее потеряны. И вернуть их Украина сможет только в том случае, если Россия развалится, чего, кстати, гарантировать никто не берется. Следовательно, зачем гробить жизни молодых украинцев и пытаться вернуть потерянные земли, если есть возможность встать на путь устойчивого развития и обеспечить безопасность 80 процентам Украины? С точки зрения математики, к логике Арестовича не придерешься, она вполне рациональна. Но политика, господа, это вам не математика. В ней нет формул и алгоритмов, зато целое море эмоций, сантиментов, интуиции и пассионарности общественного мнения. Насколько предложенный Арестовичем вариант будет приемлемым для украинцев, поставивших на кон буквально все, включая жизни своих детей? Что более приемлемо – потерять земли и обрести практически гарантированное будущее или отказаться от европейского уровня жизни в обмен на весьма туманные перспективы возвращения оккупированных территорий? Словом, классическая дилемма: синица в руке или журавль в небе?

С точки зрения математики, ответ лежит на поверхности: интересы 80 процентов всегда более значимы, нежели предпочтения оставшихся двадцати. Однако с точки зрения политики все совсем не так просто. Понятно, что сегодня в разгар украинского контрнаступления такого рода разговоры – это сильное забегание вперед, ибо никто не знает, чем все это закончится. Рутинная окопная война Но что, если контрнаступление для украинцев окажется не слишком удачным? Если вдруг выяснится, что армия России, которую в середине весны все уже списали со счетов, вдруг откажется посыпать голову пеплом и хоронить себя заживо? Все прошедшие полтора года войны российская армия неизменно позорилась, поскольку беспрерывно атаковала и, судя по всему, полностью исчерпала свой наступательный порыв. В то же время никто за полтора года толком не видел, что могут российские солдаты в обороне, которая, как известно, требует гораздо меньше усилий и, соответственно, жертв. Еще пару месяцев можно будет говорить про поиск слабых мест в российской обороне, про «прощупывание вражеских позиций» и тому подобное. Однако со временем все сложнее опровергать реальность, которую украинцы, похоже, уже осознали: российская армия слаба для наступательных действий, но в обороне она выглядит достаточно уверенно. Да, надежды России не оправдываются, и Западу, судя по всему, поддерживать Киев не надоест. Но если контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, то, вполне возможно, за дело возьмутся дипломаты.