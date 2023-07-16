Великобритания внесла 14 новых пунктов в свой список санкций против России, объявленных после вторжения в Украину. Об этом информирует BBC.

Под санкции попали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, губернаторы Камчатки и Адыгеи, журналист Антон Красовский и несколько других чиновников.

Также под санкции попал детский центр «Артек» в Крыму.