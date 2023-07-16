Глава Госагентства по туризму жалуется на непогоду

Наблюдаемые на территории Азербайджана нестабильные погодные условия затрудняют работу туристического сектора, заявил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, с начала летнего сезона ввиду неустойчивой погоды владельцы туристических объектов несут убытки: "В связи с большим количеством дождливых и ветреных дней в этом году граждане не могут спланировать свой отдых".

Нагиев отметил, что ущерб, нанесенный туристическому сектору в результате наводнений и паводков, пока не подсчитан.