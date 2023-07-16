Полиция задержала убившего жену жителя Исмаиллы

В полицию поступила информация о том, что 17 июля примерно в 14:00 в селе Тезекенд Исмаиллинского района Айтен Бадалова (1988 г.р.) скончалась от ножевых ранений.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали супруга женщины Этибара Бадалова (1985 г.р.).

По предварительной информации, преступление произошло на почве семейного конфликта. Проводится расследование.