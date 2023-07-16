Сколько потрачено на восстановление Карабаха

За последние 3 года на возрождение освобожденных от оккупации азербайджанских земель потрачено около 7 млрд долларов США. Об этом сообщил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев.

«В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах создается мощная инфраструктура с применением новейших технологий в соответствии с требованиями современной эпохи.

В то же время ускоренными темпами продолжается восстановление азербайджанских религиозных памятников, а факты уничтожения мечетей и кладбищ представлены соответствующим международным организациям.

Реализуется около 80 инвестиционных проектов. В основном они охватывают сферы промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг», - добавил Мусаев.