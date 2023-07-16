Португальский футболист в Нахчыване

С 29-летним футболистом подписан годичный контракт. Нуно играл за различные португальские клубы, а его последней командой был коллектив второй по рангу португальской лиги «Спортинг Ковилья».

Ранее нахчыванцы подписали боснийских вратаря и защитника – Семира Буквича и Нумана Курдича.

Главным тренером «Араз-Нахчывана является Азер Багиров. Среди его помощников такие известные в прошлом футболисты, как Раиль Меликов и Афран Исмайлов.

До октября нахчыванский клуб будет проводить домашние матчи в Баку – на стадионе «Далга Арена». После того как ремонтные работы на стадионе в Нахчыване завершатся, команда переедет на домашнюю арену.