Эрдоган отказал Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности личной встречи с главой Сирии Башаром Асадом.

«Мы не закрыты относительно встречи с Асадом, она может состояться. В данном вопросе нам важен их подход по отношению к нам», - цитирует Anadolu президента Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит борьбу с терроризмом на севере Сирии, несмотря на требование Дамаска покинуть регион. «… Асад хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии. Этого не может произойти. Мы ведем там борьбу», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива.