Успехи азербайджанских учеников на олимпиаде в Токио
Азербайджанские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по физике (IPHO) в Токио. Наша команда завоевала 1 серебряную, 3 бронзовые медали и 1 мотивационную награду.
Так, ученики 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Садыг Садыхзаде завоевал серебряную, Мурад Абдулкарим - бронзовую, учащиеся 11-го класса бакинского турецкого лицея турецкого фонда «Даянат» Ниджат Аббасов и Угур Азим - бронзовую медали.
А ученик 10-го класса школы-лицея «Анкара-мектеби» Мурад Исмаилов получил поощрительную награду.
Поздравляем наших школьников и желаем им дальнейших успехов!