«Азеригаз» организует встречу с предпринимателями в Кюрдамире
Производственное объединение SOCAR «Азеригаз» регулярно проводит встречи с бизнесменами с целью поддержки развития предпринимательства. Очередная встреча в рамках акции «Открытый микрофон» состоится в городе Кюрдамир с участием представителя KOBIA.
Акция пройдет в парке Гейдара Алиева. «Мобильная приемная» будет работать для предпринимателей 19 июля с 12:00 до 13:00. Любые предложения и проблемы будут прояснены на месте, по ним примут соответствующие решения.