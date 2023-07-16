Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:21

С исторической зерновой сделкой вышел казус. Утром на «молниях» российских каналов как гром прозвучало заявление Эрдогана, который, дескать, «отправил сделку в архив истории». Позже выяснилось, что переводчики в редакциях российских СМИ ошиблись, исказив слова Эрдогана. Мол, речь шла об исторической значимости сделки, и никто ее в историю отправлять не собирается… А может, Москва преднамеренно исказила суть заявления турецкого лидера, выдав желаемое за действительное. Во всяком случае, появившееся видео выступления Эрдогана полностью опровергло предыдущую информацию. Турецкий лидер такого не говорил!..

Срок продления четвертого по счету соглашения о так называемой зерновой сделке истекает. Москва действительно выступает против продления, утверждая, что эта сделка работает исключительно в пользу Украины в то время, как Россия не может обеспечить экспорт собственной сельхозпродукции и удобрений. К слову, былой настрой не ощущается также и в поведении представителей ООН, коалиции стран Запада и Турции, являющихся основными инициаторами и участниками сделки. Напомним, что зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года благодаря совместным усилиям России, Турции, Украины и ООН. Она носит двухуровневый характер, в рамках которого механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов компенсировался обязательством ООН способствовать экспорту российской сельхозпродукции. В настоящее время Анкара, чтобы продлить в очередной раз действие соглашения, консультируется с ООН и ведет активную двустороннюю дипломатию как через МИД, так и через свое Министерство обороны. Тем не менее определенности в этом важном для мира вопросе пока нет. Эксперты, близко знакомые с ситуацией, полагают, что решение, не исключено, может быть принято в последний момент и только в том случае, если Россия посчитает продление сделки целесообразным. Впрочем, судя по последним заявлениям из Москвы, заставить Россию изменить свою позицию будет очень непросто.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что принятые в рамках инициативы обязательства ООН по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Как, собственно, не реализована и основная цель сделки, предполагавшая стабильные поставки зерна нуждающимся странам. В сложившейся ситуации многие наблюдатели обвиняют западную коалицию, занявшую негативную позицию и не проявляющую должного такта. Утверждается, что Запад утратил интерес к сделке, а многие европейские страны даже ввели запрет в отношении импорта украинского зерна и сельхозпродукции. Что же касается требований Российской Федерации о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, снятии ограничений на страхование российских судов и ряда других, то они по сей день не удовлетворены. Из чего напрашивается вывод, что западным странам нужна не столько зерновая сделка, сколько ужесточение эмбарго в отношении Москвы. Таким образом, несогласие России на продление зерновой сделки во многом аргументировано, что подтверждают цифры.

За время действия сделки, с августа 2022 года по июнь 2023 года, Украина экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на сумму 9,8 миллиарда долларов, и в случае прекращения сделки будет терять порядка 500 миллионов долларов в месяц. 78 процентов украинского экспорта проходит через порты, остальное - по железной дороге, автотранспортом и паромами. Что же касается поставок российских удобрений за этот же временной период, то, как сообщает ООН, их не было вообще. То есть от сделки действительно выиграли все, кроме Москвы. Еще в конце апреля экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что трудности с исполнением российской части зерновой сделки продолжаются, главным образом, из-за позиции США и Великобритании, которые на словах не применяют санкции против России, но на деле банки этих стран отказываются сотрудничать в рамках сделки и оплачивать продукцию российского агропрома. Соответствующее письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем предполагает участие в сделке финансовых структур Турции, включая банк «Зираат». Но туркам нужны гарантии, что они не подпадут под западные санкции. Фархан Хак, заместитель представителя генерального секретаря ООН, также заявил, что предложения Антониу Гутерриша по продлению зерновой сделки, изложенные в письмах лидерам России, Украины и Турции, учитывают позиции всех сторон. ООН призвала продолжить дискуссии, преодолеть операционные сложности и работать на полное выполнение и продление инициативы. Однако стороны настроены по-разному. Турецкие власти до последнего мгновения надеялись на продление черноморской зерновой инициативы. Украина, понятное дело, не желает терять миллиарды долларов. А вот Москва упорно стоит на своем, выдвигая ультиматум: либо принимаются ее условия, либо зерновой сделки не будет.