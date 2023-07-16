Завершился чемпионат Футбольной лиги адвокатов (VFL), который был проведен совместно Коллегией адвокатов Азербайджана и АФФА.

В этом году чемпионат был посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Всего в чемпионате приняли участие девять команд (более 90 адвокатов). Чемпионат был проведен в один круг. Стартовал 13 мая и завершился 15 июля.

В решающем матче команда из города Шуша одержала победу над командой Barrister со счетом 3:2 и стала победителем 4-го сезона VFL. Второе место у Barrister, 3-е - у Lawyers United.

Лучшим бомбардиром турнира и лучшим игроком стал футболист команды-победительницы Исмаил Бабаев, а лучшим вратарем турнира - голкипер команды «Интер» Самир Мирзоев.

Заместитель председателя Коллегии адвокатов, председатель правления Фонда адвокатов-спортсменов Парвиз Алекперов и организаторы турнира вручили подарки командам и футболистам, занявшим призовые места.