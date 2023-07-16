Запад осуждает Россию
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттере осудила прекращение зерновой сделки.
"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции", – заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.
"По "маршрутам солидарности" ЕС продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки", – подчеркнула она.