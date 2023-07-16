Британия ввела новые санкции против России

Британское правительство объявило о новых санкциях против Российской Федерации. В черном списке оказался министр образования РФ Сергей Кравцов из-за принудительной депортации украинских детей.

"В его пугающей программе насильственной депортации детей и наполненной ненавистью пропаганде, извергаемой его приспешниками, мы видим истинное намерение президента России Владимира Путина стереть Украину с карты мира.

Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает путинский режим, в том числе тех, кто хотел бы, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность растворилась, а ее будущее было стерто", - цитирует министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли издание The Guardian.

Пакет санкций ЕС в прошлом месяце включал тех, кто несет ответственность за "насильственное перемещение и депортацию украинских детей и лиц, ответственных за разграбление культурного наследия Украины".