В Стамбуле задержали организатора покушения на Лоту Гули

Об этом говорится в распространенном сообщении отдела по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности.

В нем отмечается, что представители отдела задержали и заключили под стражу Чихладзе, главаря ОПГ Джаниева, 14 июля в ходе операции, проведенной в стамбульском районе Кючюкчекмедже.

Во время допроса было установлено, что криминальный авторитет «руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане, перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность ОПГ в Турции».

По данным городского управления безопасности, Чихладзе возглавил преступное сообщество после убийства в 2016 году в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). По обвинению в многочисленных преступлениях в РФ, в том числе убийствах, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. С 2020 года Чихладзе находится в Турции.

В сообщении указывается, что 15 июля главарь ОПГ по решению судебных инстанций арестован и помещен в СИЗО.

Отметим, что в 2020 году Чихладзе уже задерживали в Стамбуле за незаконное хранение оружия. До этого его также арестовывали при попытке покушения на криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).