Насиминский суд обязал правительство выплатить компенсацию активисту NİDA

Правительство Азербайджана возместит материальный и моральный ущерб активисту NİDA Шахину Новрузлу, арестованному и приговоренному к лишению свободы в 2013 году. Такое решение принял Насиминский районный суд, сообщил haqqin.az юрист, руководитель группы по мониторингу решений Европейского суда по правам человека Халид Агалиев.

"Согласно постановлению, молодому активисту будет выплачиваться компенсация морального вреда в размере 1000 манатов за каждый месяц нахождения под стражей – в общей сложности 20 тысяч манатов. При задержании Новрузлу в 2013 году из его дома было изъято 94 тысячи манатов наличными, которые были конфискованы. Насиминский суд постановил возместить Новрузлу эти средства (а также средства на долларовом счете заявителя) в качестве материального ущерба.

Министерство финансов, которое должно выплатить указанные в нем суммы, подало апелляцию, окончательное решение по этой жалобе должно быть объявлено завтра, 18 июля", – отметил X.Агалиев.

Адвокат заявил, что упомянутые процедуры возмещения материального и морального вреда Новрузлу осуществляются в контексте исполнения решения Европейского суда.