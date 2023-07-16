Стрелков: Турция уничтожит российские войска в Карабахе

Рано или поздно России придется вступить в прямое военное столкновение с Турцией, написал в своем телеграм-канале экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Боевые действия будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море. Не исключено прямое участие крупных контингентов турецких войск в операциях против нашей армии в Украине и в Крыму.

Первым этапом станет закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для нашего флота и снабженческих судов, доставляющих подкрепления в Сирию.

Далее последуют действия в Сирии. Дождавшись исчерпания запасов боеприпасов и предметов снабжения, турецкие войска попытаются нанести нашему экспедиционному корпусу и сирийским войскам на севере Сирии полное поражение.

Возможности нанести поражение турецкой армии наш экспедиционный корпус, отрезанный от снабжения и подкреплений, не имеет.

Столь же незавидной представляется судьба нашего миротворческого контингента в Карабахе и в Армении, который будет смят и (в лучшем случае) интернирован армянами или будет просто уничтожен и пленен турецко-азербайджанской коалицией.

В любом случае, даже если Анкара не пойдет на полномасштабный военный конфликт с РФ, нашу группировку в Сирии турки «удушат», поскольку все коммуникации держатся на морском снабжении через Новороссийск на Тартус, а перекрыть воздушное пространство с Сирией для турок тоже не проблема», - написал Стрелков.