Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:31

Официальный Ереван не стал комментировать заявление МИД России, сделанное 16 июля, когда в Брюсселе проходила очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием Шарля Мишеля. Хотя, если разобраться, заявление российского внешнеполитического ведомства, в котором Пашинян назван «причиной всех бед армян», должно было обеспокоить не только Азербайджан, но и Армению.

Впрочем, даже если бы кабинет премьер-министра Армении ответил на очередную «шпильку» МИД РФ, реакция эта все равно осталась бы в тени бурного оживления в лагере армянской оппозиции, окрыленной фактом однозначного признания Россией вины Никола Пашиняна «за потерю Карабаха». Прозрачно намекая армянскому обществу, что его главная проблема – это Никол Пашинян, который «радикально изменил ситуацию», признав бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджана, Москва, по сути, запускает в Армении очередную волну антиправительственных выступлений с четко обозначенной целью – избавиться от Никола Пашиняна. В документе МИД РФ отмечается, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано в Москве под эгидой президента России. Что же касается предоставления «надежной и точной гарантии» прав и безопасности карабахских армян, то они должны быть «неотъемлемой составляющей» мирного соглашения. МИД Азербайджана в тот же день резко отреагировал на это заявление, назвав его шагом, противоречащим договоренности о союзнических отношениях между двумя странами. В то время как внешнеполитическое ведомство Армении послание российских коллег предпочло не комментировать. Зато армянская оппозиция, что называется, отвела душу.

«Если правительство Армении само сдало Карабах, то чего, собственно, армяне хотят от России? – написал в соцсетях Тигран Абрамян, пророссийский депутат парламента Армении от оппозиции. - Тем более что Россия намекает: предложенные ею правила игры не предусматривали азербайджанизации Карабаха». Абрамян напомнил, что после известного Пражского процесса в 2022 году, когда Пашинян открытым текстом выразил намерение признать Карабах в составе Азербайджана, а его соратники стали доказывать, что Карабах действительно является азербайджанским, Россия несколько раз направляла сигналы с подобным содержанием. «Из РФ также намекают, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года как минимум предполагало отложить на будущее обсуждение статуса Карабаха, - написал Абрамян. - Однако по инициативе армянской стороны за основу процесса была принята азербайджанская повестка». Эдуард Шармазанов, член исполнительного органа возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии, говорит, что не только Россия, но и международное сообщество пытается «разбудить армян» и дать им понять, что Пашинян «сдал» Карабах.

«ЕС в лице Борреля, МИД РФ, посол США по очереди говорят нам, что Никол Пашинян признал Карабах азербайджанским, - говорит Шармазанов. - Это факт. И это четкий намек армянскому обществу, что имя этой проблемы – Никол Пашинян. Карабах предал, прежде всего, Никол. И если мы чего-то требуем, то, прежде всего, должны требовать от него и отстранить его от власти. А за интересы РФ, США и Франции не переживайте, они решат свои вопросы. Лучше оплакивайте свое горе, что из-за Никола весь мир нас порицает, что так называемый премьер-министр признал Карабах азербайджанским. Об этом прямо сказал представитель ЕС Жозеп Боррель, а сегодня – МИД РФ. Если нашей страной управляет коллаборационист, значит, мы достойны того, чтобы не иметь союзника и партнера. Очевидный факт: у политической «тряпки» не будет соратников, о таких вытирают ноги. Какой позор, хоть под землю провались!..» Заявление МИД РФ не прошло мимо внимания и Сергея Маркедонова, научного сотрудника Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, который прокомментировал его в своем Тelegram-канале. По словам эксперта, Россия фактически снимает с себя ответственность за «территориальные уступки» со стороны Армении. В то же время Москва видит в таком согласии Еревана кардинальное изменение основ, на которых базировалось заявление Путина-Алиева и Пашиняна от 9 ноября 2020 года, то есть изначального статус-кво, возникшего сразу после завершения Второй Карабахской войны. Маркедонов отмечает, что в такой ситуации Россия призывает сосредоточиться на восстановлении «нормальной жизнедеятельности» в Карабахе (то есть на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил) и на согласовании мирного договора между Азербайджаном и Арменией под эгидой Москвы.