Госагентство создаст туристические зоны в Карабахе

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана в настоящее время занимается проектированием нескольких туристических зон в Карабах е и Восточном Зангезуре, заявил советник главы ГАТ Кянан Гулузаде.

«Одним из направлений развития туризма в Карабахе является село Туг Ходжавендского района (Карабахский экономический район). На данный момент пока идет проектирование зоны. Село Туг обладает большим туристическим потенциалом, в частности винодельческим направлением», - сказал Гулузаде в понедельник журналистам.

По его словам, ГАТ также работает над проектированием развития туризма в поселке Гадрут, а также других туристических перспективных населенных пунктов, расположенных по дороге в город Шуша.

Вместе с тем Гулузаде отметил о завершении строительных работ для создания туристической инфраструктуре в Суговушане, который, по его словам, будет запущен в ближайшие месяцы.

По его словам, в планы ГАТ входит создание туристско-рекреационной зоны в Кяльбаджаре (Экономический район Восточный Зангезур – ИФ). В частности, ведется работа над восстановлением лечебно-оздоровительного центра в поселке Истису Кельбаджарского района.