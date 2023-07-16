Зеленский планирует обратиться к Турции

"У нас было два соглашения: Украина - Турция - ООН; другое соглашение: Россия - Турция - ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - заявил он.

Зеленский дал распоряжение подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию относительно соглашения.

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел после официального сигнала Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

"Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна", - подчеркнул Зеленский.