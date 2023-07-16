Гиркин забил тревогу: Риск поражения России становится риском для государственности

«Вместо авиации противник использует свои прекрасно зарекомендовавшие себя HIMARS в кассетном исполнении… Они отрезают наши передовые позиции от тыла, от снабжения, от пополнения, от всего. После этого позиции подвергаются усиленным артиллерийским обстрелам и атакам вплоть до момента, пока там есть, кому сопротивляться. Эта тактика работает. Она не быстрая, она не нацелена на быстрое окружение, захваты. Но противник медленно, но верно «отжимает», как принято говорить на Донбассе, одну территорию за другой, одни 100 метров за другими», - заявил Стрелков.

Он также добавил, что на данном этапе у российской армии не осталось резервов. И когда прорыв случится, сдержать движение ВСУ вглубь захваченных РФ территорий будет уже нечем: «Меня пугает то, что враг может прорвать наш фронт до конца августа, не исчерпав свои силы. В ситуации, когда мы имеем вместо президента неизвестно что, который не способен принимать решения теперь, мы можем получить катастрофу общегосударственного масштаба… Армия не лояльна своему собственному командованию… Противоречия очень острые. В этой ситуации риск военного поражения становится риском для государственности».