Убили и выбросили: убийцы Мамедов и Багиров предстанут перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Сеймура Мамедова и Нурлана Багирова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Айнур Рзаева. Подготовительное заседание суда назначено на 1 августа.

Отметим, что 10 января этого года у главной дороги в селе Фатмаи Апшеронского района было обнаружено тело 30-35-летней женщины со следами насилия. Убитую идентифицировали как Енигюль Рагимову, жительницу Джалилабадского района.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны жители Апшеронского района Сеймур Мамедов и Нурлан Багиров, подозреваемые в совершении убийства. В ходе следствия выяснилось, что женщина познакомилась с подсудимыми в одном из бакинских кафе. Она была убита в машине в ходе возникшей ссоры. Тело привезли в Фатмаи, чтобы запутать следы.