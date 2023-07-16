Лидера оппозиции Приднестровья нашли убитым

Лидер Приднестровской компартии, экс-депутат «Верховного совета Приднестровья» Олег Хоржан был найден в собственном доме в селе Суклея неподалеку от Тирасполя с признаками насильственной смерти. Об этом 17 июля сообщила в Telegram пресс-служба «МВД ПМР».

Издание kp.md пишет, что политика зарезали, на его теле, найденном в рабочем кабинете, были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Издание Point со ссылкой на генеральный инспекторат полиции пишет, что он был застрелен. На теле убитого «множество ножевых ранений», пишет «КП в Молдове» со ссылкой на окружение политика.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что Хоржана убили.

Хоржана в 2018 году приговорили к 4,5 года заключения за применение насилия к представителю власти. Зюганов выступал в защиту Хоржана и говорил, что того посадили «только за то, что он выступал против мафии». Пока Хоржан сидел в колонии, в Приднестровье прошли «президентские выборы». На них победил нынешний глава «ПМР» Вадим Красносельский, который поддерживает курс на сближение с Россией. Хоржан, который тоже выступал за сближение с Кремлем, призывал не признавать итоги выборов. Он вышел из-под стражи в конце 2022 года и заявил о намерении участвовать в следующих «выборах» в «парламент республики».