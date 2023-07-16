В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств. В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

В действующей редакции Кодекса отмечено, что движение при запрещающем сигнале светофора или регулировщика, нарушение требований дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» или правил перевозки пассажиров, обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения, движения по перекрестку, въезд транспортных средств общего пользования, а также перевозящих людей грузовых автомобилей на бензозаправочные пункты вместе с пассажирами, поворот влево или в обратную сторону без соблюдения требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 и обход препятствия со стороны влечет наложение штрафа в размере 60 манатов. Согласно изменению, размер штрафа увеличен с 60 до 80 манатов.

Также увеличены штрафы за превышение скорости. Согласно изменениям, за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч будет наложен штраф в 200 манатов (ранее 150 манатов), а 61 км/ч и более - 300 манатов (ранее 250 манатов).

Кроме того, увеличен штраф за движение против установленного направления движения на дорогах с односторонним движением. Теперь движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 влечет штраф в 150 манатов.

Также в пять раз увеличены штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог в Азербайджане. Согласно изменению в Кодексе об административных проступках, за нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов (в настоящее время от 100 до 150 манатов), юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов (в настоящее время от 1000 до 2000 манатов).

Кроме того, за управление транспортным средством под воздействием наркотиков предусмотрен штраф в 600 манатов или ограничение прав на управление транспортным средством на 6 месяцев.