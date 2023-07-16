Экс-главу спецслужб Казахстана признали спонсором терроризма
Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, осужденного на 18 лет лишения свободы, включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили казахские СМИ.
Кроме того, в этот перечень внесли и экс-заместителей Масимова Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.
Основаниями для включения физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда Казахстана о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений.
24 апреля 2023 года суд Астаны признал Карима Масимова виновным в госизмене, попытке насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Ему назначено 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В июне апелляционный суд не изменил Кариму Масимову срок лишения свободы.