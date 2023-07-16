Экс-главу спецслужб Казахстана признали спонсором терроризма

Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, осужденного на 18 лет лишения свободы, включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили казахские СМИ.

Кроме того, в этот перечень внесли и экс-заместителей Масимова Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.